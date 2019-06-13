Katar LNG ihracatındaki liderliğini kaptırmadı

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Dünyada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihraç eden ülke, 104,8 milyar metreküple yine Katar oldu.

AA muhabirinin, "BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünyada toplam 431 milyar metreküp LNG ihracatı yapıldı.



LNG'nin ana alıcısı Asya-Pasifik ülkeleri olarak kayıtlara geçti. Bu bölgeden sonraki en büyük alıcı ise Avrupa oldu.



Katar'ın LNG ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,76 artarak 104,8 milyar metreküpe yükseldi. Böylece Katar LNG ihracatında zirvedeki yerini korudu.

LNG ihracatında Katar'ı sırasıyla 91,8 milyar metreküple Avustralya, 33 milyar metreküple Malezya ve 28,4 milyar metreküple ABD izledi.

Öte yandan Katar, 19,6 milyar metreküple en fazla Güney Kore'ye LNG sattı.



- En fazla LNG satın alan ülke Japonya



Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla LNG ithalatını 113 milyar metreküple Japonya gerçekleştirdi.



Japonya'yı sırasıyla Çin, Güney Kore ve Hindistan izledi. Avrupa'da ise en büyük üç alıcı İspanya, Fransa ve Türkiye oldu.



İspanya, geçen yıl 15 milyar metreküp LNG ithal ederken, onu 13,1 milyar metreküple Fransa ve 11,5 milyar metreküple Türkiye izledi.



Türkiye'nin ana LNG tedarikçileri ise Cezayir, Katar ve Nijerya olarak kayıtlara geçti.



Uluslararası Enerji Ajansı'nın "Gaz 2018 Raporu"na göre ise dünyada LNG ihracatı 2023'e kadar 500 milyar metreküpü geçecek. Asya'da artacak LNG talebi küresel piyasalarda da ticaretin artmasına neden olacak.

Ayrıca, ABD'nin LNG ticaretinde 2023 itibarıyla Avustralya'yı geçeceği tahmin ediliyor.