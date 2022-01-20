Katar Katar sattılar diyorlardı şimdi buyursun alsınlar!..

Her fırsatta kardeş ülke Katar ile Türkiye arasına fitne sokmak için büyük gayret sarfeden sözde vatansever özde ise devlet-millet karşıtı Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri ile onların siyasi ayağı olan CHP, beIN Sports'un Türkiye pazarından çekilme kararı sonrası tavırları merakla bekleniyor.

Kulüpler Birliği'nin yeni yayın ihalesi için 'Mevcut rakamla önümüzdeki sezon da devam edelim' teklifine beIN SPORTS'tan ret yanıtı geldi.

Kulüpler Birliği yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a mevcut rakam üzerinden gelecek sezon da "devam edelim" talebinde bulundu. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS ise kulüplerin "sözleşmeyi uzatalım" teklifini reddetti.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un gelecek sezon Türkiye pazarından çıkması gündemde.

Yayın ihalesi ne zaman yapılacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili yakın zamanda bu açıklamayı yapmıştı..."Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz"

Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenecek ihale süreci başlatıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak girişimler/iş ortaklıkları, genel ve özel şartnameleri içeren dokümanı, satış bedeli olan 150 bin lirayı duyurulan banka hesabına ödeyerek TFF Mali İşler Direktörlüğünden teslim alabilecek.

Teklifler, 14 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'e kadar verilebilecek. Verilen teklifler, Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF tarafından oluşturulan ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek.