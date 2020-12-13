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Dünya Katar kara sularında gerginlik! Savaş gemisine müdahale edildi
Dünya

Katar kara sularında gerginlik! Savaş gemisine müdahale edildi

Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün sahil güvenlik tarafından durdurulduğunu ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 10:11:00 - 2020-12-13 10:12:59
Katar kara sularında gerginlik! Savaş gemisine müdahale edildi

Katar, kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün durdurulduğunu açıkladı.

Katar İçişleri Bakanlığı, Katar kara sularında Bahreyn bandıralı bir kruvazörün sahil güvenlik tarafından durdurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, kruvazördeki 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili herhangi bir resmi bildirim alınmadığı ve Katar’ın eyleminin Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada ayrıca, bu girişimin Katar’ın düşmanlığını yansıttığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ay Katar sahil güvenliği Bahreyn’e ait 2 botu Katar kara sularında durdurmuştu. Bahreyn ise Katar’ı bölgesel ve uluslararası anlaşmaları ihlal etmekle suçlamıştı.

Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır 2017'de, Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlayarak diplomatik ilişkilerini kesmişti. Katar ise suçlamaları reddetmiş ve bu ülkelerin Katar’ın egemenliğini bozmaya çalıştığını belirtmişti.

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