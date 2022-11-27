Katar, İsrail ajanı Hinduları bırakmıyor
Katar’ın, Hint yetkililerinin Hindistan donanmasının emekli subaylarını serbest bırakmasına dair taleplerini reddettiği öne sürüldü. Doha yönetimi, 30 Ağustos’ta Hindistan donanmasının eski 8 personelini gözaltına almıştı.
Hint yetkilileri casusluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtilen donanma personelinin serbest bırakılması için harekete geçmişti. Ancak Katar’ın İsrail için casusluk yaptığı belirtilen Hindistan donanmasının eski personellerini serbest bırakması yönündeki talepleri geri çevirdiği bildirildi. Hindistan’ın Katar Büyükelçiliği yetkililerinin Doha yönetimi ile bu konuda görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.