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Dünya Katar, İsrail ajanı Hinduları bırakmıyor
Dünya

Katar, İsrail ajanı Hinduları bırakmıyor

Katar’ın, Hint yetkililerinin Hindistan donanmasının emekli subaylarını serbest bırakmasına dair taleplerini reddettiği öne sürüldü. Doha yönetimi, 30 Ağustos’ta Hindistan donanmasının eski 8 personelini gözaltına almıştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 10:24:00 -
Katar, İsrail ajanı Hinduları bırakmıyor

Hint yetkilileri casusluk suçlamalarıyla gözaltına alındığı belirtilen donanma personelinin serbest bırakılması için harekete geçmişti. Ancak Katar’ın İsrail için casusluk yaptığı belirtilen Hindistan donanmasının eski personellerini serbest bırakması yönündeki talepleri geri çevirdiği bildirildi. Hindistan’ın Katar Büyükelçiliği yetkililerinin Doha yönetimi ile bu konuda görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

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