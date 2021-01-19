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Dünya Katar ile Pakistan anlaşmıştı! Dikkat çeken gelişme
Dünya

Katar ile Pakistan anlaşmıştı! Dikkat çeken gelişme

Katar ile Pakistan arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesi yönünde anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmanın ardından bir araya gelen iki ülke yetkililer, yapılacak iş birliğini görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:23:00 -
Katar ile Pakistan anlaşmıştı! Dikkat çeken gelişme

Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mücahid Enver Han ile askeri ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü.

Katar Savuma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Doha'da bir araya gelen ikili, "taraflar arasındaki askeri iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri güçlendirme yollarını" ele aldı.

Görüşmede üst düzey komutanlar da hazır bulundu.

Katar Hava Kuvvetleri, Şubat 2020'de Doha'da Pakistan Hava Kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Taraflar, önceki yıllarda askeri iş birliğini güçlendirmek için bazı anlaşmalar imzalamıştı.

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