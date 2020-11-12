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Aktüel Katar ile İtalya arasında savunma alanında iki iş birliği anlaşması imzalandı
Aktüel

Katar ile İtalya arasında savunma alanında iki iş birliği anlaşması imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 03:57:41 -
Katar ile İtalya arasında savunma alanında iki iş birliği anlaşması imzalandı

DOHA (AA) - Katar ile İtalya arasında savunma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Katar Savunma Bakanı Halid bin Hamed el-Atıyye Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, savunma sektöründeki lider şirketlerden Katarlı Barzan Holding ile İtalyan Leonardo firmaları arasında Katar Hava Kuvvetleri'nde eğitim programını içeren iki anlaşma imzalandı.

İki firma arasında Mart 2018'de 28 adet "NH90" tipi askeri helikopter satışı anlaşması yapılmıştı.

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