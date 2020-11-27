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Ekonomi Katar ile güç birliğine devam
Ekonomi

Katar ile güç birliğine devam

Türkiye ile Katar arasındaki kardeşlik ve iş birliği bağları, dün imzalanan anlaşmalar daha da sağlamlaştırıldı...

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:35:00 -
Katar ile güç birliğine devam

 Yeni Akit  Ankara 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı için Ankara’ya gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi sıcak ve samimi bir törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

10 yeni dev anlaşmaya imza atıldı

Erdoğan ve Al Sani’nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda; “İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma”, “İstanbul Haliç Altın Boynuz Projesi’ne Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı”, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat”, “Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri AŞ’nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma”, “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ve “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı” imza altına alındı. Törende Erdoğan ile Al Sani’nin yanı sıra ilgili Bakanlar da yer aldı.


Yeni Akit Gazetesi
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