Katar için inşa edildi... Denize indirildi

Gemilerin inşası, Anadolu Tersanesi ile Barzan Holdings arasında imzalanan tedarik projesi sözleşmesi kapsamında Katar Donanması için inşalarına başlanılmıştı. Tuzla’da yapılan denize indirme töreninde Katar Milli Marşı ve İstiklal Marşı okundu. Gemilerin 2022 Ağustos’ta Katar Donanmasına teslim edilmesi ve Eylül’de Katar’da olması planlanıyor.

Törende Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, konuşmasında "Tersanemizin uzmanlaşmış olduğu ve tüm dünyada öncelikli tercih edilen Çıkarma Gemisi tiplerinden bir tanesini daha denizle buluşturuyoruz. Özellikleri tanıtılan bu gemi dünyada yapılmış en büyük ve en hızlı LCM’dir. Özel dizaynı sayesinde sığ sularda başarı ile amfibi ve insani yardım operasyonları yapabilir.

130 tonluk taşıma kapasitesi ile 2 adet 60 tonluk tank yükleyebilmesi de bu gemiyi çok özel bir sınıfa koymaktadır. Dizaynına özel olarak geliştirilmiş makine ve jet sistemi ile denizdeki hızı çok yüksek olup manevra kabiliyeti de benzer gemilere göre çok üstündür. Bu özel projenin dizaynını geliştiren tersanemiz ekibine teşekkür ediyor ve kutluyorum. Ayrıca geminin tüm dizaynını bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylayan ve imalat kontrollerini yapan Türk Loydu’na da teşekkür ederiz.

Yine bir teşekkür de tersanemiz mühendislerine yapmak istiyorum. Gördüğünüz bu iki gemi denize iniş aşamasına sadece 7.5 ay gibi kısa bir sürede getirilmiştir. Önümüzdeki aylarda liman kabul testleri ve deniz testleri yapılarak 12 aydan kısa bir sürede teslime hazır hale gelmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ürkmez, "Sayın Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Abdulla Al Sulaiti, bize güvenerek önce 2 adet OPV sınıfında 2.250 tonluk Katar Eğitim Gemileri projesi için görev verdiniz. İlk gemi AL DOHA’yı söz verdiğimiz üzere tam zamanında 30 ayda sizlere teslim ettik. İkinci gemi AL SHAMAL’da projenin 36. ayı olan bu ayın sonunda Katar Bayrağı’nı çekerek teslim edilecektir. Şu anda yapmakla olduğumuz 4 Çıkarma Gemisi de inşallah bu sene Ağustos ayında tamamlanacak ve Eylül ayında Katar’da olacaktır. Bize olan güveninize teşekkür ediyoruz, sizi mahcup etmediğimizi umuyorum" diye konuştu.

Ürkmez, "Çıkarma gemileri harekat konseptine uygun olarak projenin başına konuşulan 3 x LCT + 3 x LCM ihtiyacına binaen 3 çıkarma gemisini daha Katar Deniz Kuvvetleri’ne 2023 senesinde başlayarak inşa etmek isteriz. Tabii geliştirmekte olduğumuz İnsansız Çıkarma Gemileri’nden de tedarik etmek isterseniz, birazdan bununla ilgili yaptığımız çalışmaları size sunacağız, bu gemilerden de size üretmek isteriz. Sözlerime son verirken bugün bizle beraber olan herkese ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bu gemilerin bahtının açık olmasını denizlerde emniyetle ve başarılı bir şekilde görev yapmasını dilerim" dedi.

DefenceTürk