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Aktüel Katar hükümetinden Ankara ile Doha arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu
Aktüel

Katar hükümetinden Ankara ile Doha arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu

Katar Bakanlar Kurulu geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 19:32:53 -
Katar hükümetinden Ankara ile Doha arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu

DOHA (AA) - Katar hükümeti, Türkiye ile güçlü ilişkilerin önemini vurguladı.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya göre, Katar Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesinin 6. Toplantısının sonuçlarından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bakanlar Kurulunda, Katar-Türkiye zirve görüşmelerinin iki ülke arasındaki güçlü stratejik ilişkilerin derinliğini yansıttığı ve görüşmelerde çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde ortak anlayışın hakim olduğu aktarıldı.

Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ve büyüyen ikili ilişkiler çerçevesinde 26 Kasım'da "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı" Ankara’da düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.


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