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Katar Havayolları Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başladı

Katar Havayolları'nın (Qatar Airways) Doha'dan gelen uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda su takı ve çiçeklerle karşılandı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:09:54 -
Katar Havayolları Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Katar Havayolları (Qatar Airways), 4 ay aradan sonra Sabiha Gökçen uçuşlarına yeniden başladı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 11 Haziran’da başlayan dış hat uçuşları normale dönmeye devam ediyor.

Dünya havayolu taşımacılığının önde gelen isimlerinden Katar Havayolları, bugün gerçekleşen seferiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na 4 aylık aradan sonra yeniden dönmüş oldu.

- Su takı ve çiçeklerle karşılandı

Doha'dan gelen uçak, apronda su takı ile karşılandı ve uçağın kapısında da bir "hoşgeldin" töreni düzenlendi.

İSG Ticari Havacılık Direktörü Gerald Ong ve İSG yetkilileri Katar Havayolları ekibini çiçeklerle karşıladılar.

Karşılama törenine katılan Katar Havayolları Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Ahmet Ferit Aksun, şirket olarak Türk havacılık sektörüne inandıklarını belirterek, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yeniden sefer düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra İSG yetkilileri ve uçuş ekibi, uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlk etapta haftada üç sefer olarak planlanan Doha-Sabiha Gökçen uçuşları, 1 Ağustos itibarıyla haftanın her günü icra edilecek.

Katar havayolu şirketi böylece İstanbul Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, Antalya ve Bodrum’a yaptığı uçuşlar ile Türkiye’de 5 farklı noktaya seferler düzenleyecek.


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