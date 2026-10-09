  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış! Ultra lüks villanın kirası nasıl ödendi? Murat Ongun'a sefası vatandaşa cefası Fon yalanları ortaya çıkmıştı! Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'a suç duyurusu Öncü isimden yeni rekor gururu! Eminevim’den 600 bininci teslimat Seçer, Özyiğit ve Tuncer için cezaevine koştu! Özel’den ‘yiyici’ tayfaya ziyaret Ali Rıza Demircan: Faiz vurgunu fon vurgunundan bin beterdir! Cumhurbaşkanı ve TBMM ayağa kalkmalıdır! AK Parti’den Yahşihan Belediyesi için net mesaj: Kimsenin arkasında durmayız Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası Adalet Zirvesi"nde konuştu: Adalet olmadan barış sağlanamaz Ekrem’e devreden Ali Nuhoğlu’ndan itiraflar! İkiz villaların arkasındaki gerçek ifşa oldu 'Fon'daşlar için hesap vakti: Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gözaltına alındı
Dünya Katar Hava Yolları, bazı uçuşları iptal etti
Dünya

Katar Hava Yolları, bazı uçuşları iptal etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Katar Hava Yolları, bazı uçuşları iptal etti

Katar Hava Yolları, Doha-Riyad arasındaki bazı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Bu iptallerin 9- 10 Ekim günleri karşılıklı uçuşların bazılarını kapsadığı belirtildi.

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlediği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası 9-10 Ekim'de Doha ile Riyad arasında yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, operasyonel nedenlerle gerçekleşen bu iptallerin 9- 10 Ekim günleri karşılıklı uçuşların bazılarını kapsadığı belirtildi.

Yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin en yüksek öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, uçuşlara ilişkin güncel bilgilerin şirketin internet sitesi veya mobil uygulamasından takip edilmesi tavsiye edildi.

 

Suudi Arabistan'a saldırılar

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Hava Yollarına ait bir uçağın hedef alındığı belirtilmişti.

Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, saldırının sorumlularına dair bilgi verilmezken, yerel basında saldırıların Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği haberleri yer almıştı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

MSB’den Mekke Savunma İttifakı açıklaması: Suudi Arabistan için kritik adım
MSB’den Mekke Savunma İttifakı açıklaması: Suudi Arabistan için kritik adım

Gündem

MSB’den Mekke Savunma İttifakı açıklaması: Suudi Arabistan için kritik adım

Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı
Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı

Dünya

Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı

ABD'den Suudi Arabistan kararı! Tarafı belli oldu
ABD'den Suudi Arabistan kararı! Tarafı belli oldu

Dünya

ABD'den Suudi Arabistan kararı! Tarafı belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı
Gündem

Bakan Şimşek’ten fon açıklaması: 17 fon tasfiye edildi, 43 bin kişiye ödeme yapıldı

Akit Medya Grubu’nun düzenlediği ekonomi zirvesinde konuşan Maliye Bakanı Şimşek, fon kriziyle iligili çarpıcı açıklamalar yaptı. 3 fonda 43..
Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var
Gündem

Bakan Şimşek Akit Medya Grubu'nun zirvesinde kararlılık mesajı verdi:Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Şoklara karşı dayanıklı bir ekonomimiz var

Türkiye’nin büyüme performansının, enflasyonla mücadele sürecinin, maliye politikasının masaya yatırıldığı ‘Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon..
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu
Gündem

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı silahla vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaney..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23