Katar Hava Yolları, bazı uçuşları iptal etti

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına düzenlediği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası 9-10 Ekim'de Doha ile Riyad arasında yapılması planlanan bazı uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, operasyonel nedenlerle gerçekleşen bu iptallerin 9- 10 Ekim günleri karşılıklı uçuşların bazılarını kapsadığı belirtildi.

Yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin en yüksek öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, uçuşlara ilişkin güncel bilgilerin şirketin internet sitesi veya mobil uygulamasından takip edilmesi tavsiye edildi.

Suudi Arabistan'a saldırılar

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na iki saldırı düzenlendiği, ilk saldırıda havalimanı tesisinin, ikinci saldırıda ise Suudi Arabistan Hava Yollarına ait bir uçağın hedef alındığı belirtilmişti.

Söz konusu saldırılarda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların Suudi Arabistan vatandaşı ve farklı uyruklardan kişiler olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, saldırının sorumlularına dair bilgi verilmezken, yerel basında saldırıların Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği haberleri yer almıştı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.