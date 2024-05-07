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Dünya Katar, Gazze için devrede! Mısır'a heyet gönderiyor
Dünya

Katar, Gazze için devrede! Mısır'a heyet gönderiyor

Yeniakit Publisher
2024-05-07 02:08:00 -
Katar, Gazze için devrede! Mısır'a heyet gönderiyor

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye heyet gönderecek.

Katar Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, arabulucuların İsrail ve Hamas'a sundukları önerilere ilişkin Hamas'tan bir yanıt aldıklarını belirtti.

Hamas'ın yanıtını "olumlu" değerlendiren Ensari, "Katar heyeti, arabulucular üzerinden yapılan dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması için Salı günü sabahı Kahire'ye gidecek." ifadelerini kullandı.

Ensari, müzakere turunun derhal başlayacak kalıcı bir ateşkesin yanı sıra esir takası ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine insani yardımların girişini sağlayacak anlaşmayla sonuçlanmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
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Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası halindeki Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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