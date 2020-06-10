  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Katar Emirinin babasından, Filistin'e taziye telefonu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası eski emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Filistin İslami Cihad Hareketinin eski Genel Sekreteri Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı dolayısıyla hareketin lideri Ziyad en-Nahale'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:36:00 -
Katar Emirinin babasından, Filistin'e taziye telefonu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin babası eski emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, Filistin İslami Cihad Hareketinin eski Genel Sekreteri Dr. Ramazan Abdullah Şallah'ın vefatı dolayısıyla hareketin lideri Ziyad en-Nahale'yi telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Filistin İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin Filistin halkına, harekete ve Şallah'ın ailesine taziyelerini ilettiği belirtildi.

Eski Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri 62 yaşındaki Dr. Ramazan Abdullah Şallah, cuma günü Beyrut'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Şallah'ın cenazesi, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yermuk Filistin Mülteci Kampı'nda bulunan Şuheda Mezarlığı'nda defnedilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı