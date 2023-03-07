Katar Emiri’den Suriye ve Türkiye'ye karşı resmen destek çağrısı: Sosyal medyayı salladı! O sürpriz açıklama

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye’ye destek çağrısını yineledi. Felaketin ardından Türkiye’nin sahip olduğu desteği sağlamak için uluslararası camianın birlik olması gerektiğini vurgulayan Al Thani, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için acil yardımların sonuçlarını belirtti.

Katar Emiri’nin Türkiye ve Suriye’ye Destek Çağrısı

Suriye’de yaşanan insani krizin de siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilecek bir durum olmadığını vurgulayan Katar Emiri, ülkede yaşayan insanların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve yardımların neden geçildiğini merak ettiğini söyledi. Suriye’deki savaşta insanlık dramına dönüştüğünü ve bu nedenle tüm devlet insani yardım konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Katar Emiri ayrıca, Türkiye ve Suriye’deki insani krizlerin sadece bölgeleri değil, tüm dünyayı kuşatmalarını ve bu nedenle uluslararası toplumu bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Katar Emiri’nin Durum Değerlendirmesi

Başka ülkelerin yardım dağıtımlarına kadar, Türkiye ve Suriye’nin de bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik bulunmaları gereken müşteriler Al Thani, bu ülkede bir şekilde Türkiye ve Suriye’ye yönelik insani yardım operasyonlarıyla birlikte, muhtemelen krizlerin çözümüne bir uluslararası camiaya bir kez daha sorumluluk düştüğünü hatırlatmıştır.

Al Thani’nin sonuçları, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketlerinin ardından bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gereken yardımların hızlandırılması gerektiği yönünde oldu. Aynı zamanda Suriye’deki insani krizin de siyasi amaçların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve tüm ülkede insani yardım konusunda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Al Thani’nin Konuşmasının Sonuçları

Türkiye ve Suriye’ye yardım sağlamanın yanı sıra, bu konudaki insani krizlere ilişkin kayıtların izlenmesine yönelik olarak görülmesi gereken yönü oldu. Bu bağlamda, diğer ülkelerdeki diğer ülkelerde de birlikte hareket etmesi ve insani yardım konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin konuşması, Türkiye ve Suriye’ye yönelik insani yardım yükünün yanı sıra, yer alan krizlerin çözümüne dair uluslararası camiaya yükü düşürmesi açısından önemlidir. Bu konuda tüm dünya birlikte hareket etmesi, bölgedeki insani krizleri önleme ve değerlendirmeler için atılacak en önemli adımlardan biridir.

Öte yandan;

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), Namibya'daki üçüncü petrol keşfini duyurdu. Katar'ın başkenti Doha'da Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların ofislerini barındıran "BM Evi"nin açılışı yapıldı.

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