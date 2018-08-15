Katar Emiri Külliye'de!

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, Türkiye'de bugün gerçekleştireceği çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alacak, gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunacak.

KAYNAK: AA