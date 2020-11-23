Katar Emiri, FIFA Başkanı'yla ülkesinin ev sahipliğinde yapılacak 2022 Dünya Kupası'nı görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile ülkesinin 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına ilişkin gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, Doha'yı ziyaret eden FIFA Başkanı Infantino'yu Emirlik Divanı ofisinde kabul etti.

Doha yönetimi ile FIFA arasındaki iş birliği ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Katar Emiri ile FIFA Başkanı ayrıca spora ilişkin bazı konuları da görüştü.

Katar Projeler ve Mirası Yüksek Komitesi, cuma günü yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumların yüzde 90'ının tamamladığını duyurmuştu.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.