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Katar Emiri: “Dostumuz olmayan ülkelerle ittifak yapmak kaçınılmaz”

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani, Trump’a “Bazen dostumuz olmayan partnerlerle ittifak yapmamız gerekir” dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
Katar Emiri: “Dostumuz olmayan ülkelerle ittifak yapmak kaçınılmaz”

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani, Trump’a “Bazen dostumuz olmayan partnerlerle ittifak yapmamız gerekir” dedi.


ABD’de bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani, ABD Başkanı Trump’a “Dünyanın şu an içinde bulunduğu şartlar bizi dostumuz olmayan ortaklarla işbirliği yapmaya zorluyor. Siz bizim büyük bir dostumuz ve müttefikimizsiniz” dedi.


Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. ABD Başkanı Trump’ın da katıldığı yemekte konuşan Tamim bin Hamad el Sani, ziyaretinin ABD ve Katar’ın paylaştığı değerleri teyit ettiğini vurgulayarak, “Bu akşam güçlü ekonomik ortaklığımızı kutlamak için buradayız. Ülkelerimiz insana yatırımı esas alıyor. Herkese fırsat eşitliği sağlayan açıklık ve eğitime dayalı sürdürülebilir. Ekonomi inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.


"Bölgemizde bizim duruşumuzu paylaşmayanlar var" diyen Tamim el Sani, "Günümüz dünyasında şartlar bizi dostumuz olmayanlarla ittifaka zorluyor. Siz bizim büyük bir dostumuz ve müttefikimizsiniz. Terörizmi ve onun finans kaynaklarını bitirmek ve dünyada barış ve güvenliği sağlamak için birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:29
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