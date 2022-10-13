  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyon dolarlık silah satışında Türk İHA'larını işaret ettiler!

Yılanın başı küçükken ezilir geç bile kaldık! İşte dezenformasyon yasasının süpüreceği sorunlar

Dev indirimin ardından bu kez akaryakıt fiyatlarına zam iddiası! Araç sahipleri üzülecek

Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

‘Nereye kaçtı Kılıçdaroğlu?’ Bu yazı başörtüsü teklifinin intikamıdır

Bu tuzağa dikkat sakın yapmayın! Bir dolandırıcılık yöntemi daha peydah oldu

Bakan'dan yeni asgari ücret mesajı!

20 bin TL'ye dışarıdan alınıyordu! Türkiye'de yarı fiyatına üretildi

Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başı Fethullah Gülen’i ziyaret mi etti?

Çay tiryakilerine güzel haber! Kimse bunu bilmiyordu
Ekonomi Katar Emiri Al Sani'den flaş Türkiye kararı
Ekonomi

Katar Emiri Al Sani'den flaş Türkiye kararı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na katılmak için Astana zirvesinden ayrılarak Türkiye'ye geliyor. Görüşmenin ardından enerji alanı başta olmak üzere iki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 18:06:00 -
Katar Emiri Al Sani'den flaş Türkiye kararı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar ve Türkiye arasında ortak ticaret ve yakın ilişkilerin ileri taşınması ve farklı konularda işbirliğini oluşturmayı hedefleyen, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye geliyor. Masada enerji krizi var.

Kritik konuda işbirliği

Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği meseleler içerisinde enerji konusunda işbirliği var.

Özellikle Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatında lider ülkesi olması, Türkiye ile bu konuda bir anlaşma yapma ihtimalini beraberinde getiriyor.

Böylece Türkiye, kışın olası gaz krizine karşılık alternatiflerini genişletmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23