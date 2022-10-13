Katar Emiri Al Sani'den flaş Türkiye kararı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar ve Türkiye arasında ortak ticaret ve yakın ilişkilerin ileri taşınması ve farklı konularda işbirliğini oluşturmayı hedefleyen, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye geliyor. Masada enerji krizi var.

Kritik konuda işbirliği

Katar Emiri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceği meseleler içerisinde enerji konusunda işbirliği var.

Özellikle Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatında lider ülkesi olması, Türkiye ile bu konuda bir anlaşma yapma ihtimalini beraberinde getiriyor.

Böylece Türkiye, kışın olası gaz krizine karşılık alternatiflerini genişletmeyi hedefliyor.