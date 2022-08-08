Katar Emiri Al Sani'den Doha Barış Anlaşması açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha Barış Anlaşması'nın imzalanması münasebetiyle Emirlik Divanında, Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby ve muhaliflerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Katar Emiri, burada yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşmanın, Çad'da kapsamlı ulusal uzlaşının yolunu açan ilk adım olduğunu belirterek, ulusal çıkarları öncelemelerinden ötürü Çad hükümeti ile muhaliflere teşekkür etti.

Emir Temim, Çad'daki tüm tarafları ülkede istikrarın sağlanması için bu anlaşmaya dahil olmaya çağırdı.

Deby ise barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaları ve hem Çad hem dünyada barış ve güvenliğin korunması için yürüttükleri çalışmalardan ötürü Katar Emiri'ne teşekkür etti.

Katarlı yetkililerden barış anlaşmasıyla ilgili paylaşımlar

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çadlı taraflar arasında Katar himayesinde imzalanan anlaşmanın, Çad'da kapsamlı ulusal diyaloğun başlangıcı olacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari de yaptığı paylaşımda, "Doha Barış Anlaşması, anlaşmazlıkların çözümünde barışçıl yolların ne derece etkin olduğunun yeni bir kanıtı ve Katar'ın müzakerelere ev sahipliği yapması da ara buluculuk çalışmalarına verdiğimiz desteğin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Bölgesel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi de "barış anlaşmasının, Çad'ın geleceği için ortak bir vizyon oluşturmaya yardımcı olacağını" kaydetti.

Çad Askeri Geçiş Konseyi ve muhalifler arasında Katar'ın ev sahipliğinde mart ayından bu yana devam eden müzakereler sonucu bugün "Doha Barış Anlaşması" imzalanmıştı.