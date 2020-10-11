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Aktüel Katar Emiri, ABD Kongre üyeleri heyetiyle görüştü
Aktüel

Katar Emiri, ABD Kongre üyeleri heyetiyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:04:27 -
Katar Emiri, ABD Kongre üyeleri heyetiyle görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Kongre üyelerinden oluşan heyetle iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre Şeyh Temim, ABD Kongre üyeleri Jim Himes, Eric Swalwell, Seth Moulton ve Patrick Murphy ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Haberde, ABD'li heyetin Katar'a ne zaman geldiği ya da ziyaretlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu heyet dün de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

Katar ile ABD arasındaki 3. Stratejik Diyalog Toplantısı 14 Eylül'de ABD'de gerçekleştirilmişti.



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