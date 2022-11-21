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Spor Katar dünyayı dize getirdi! LGBT temsili kol bandından böyle çark ettiler
Spor

Katar dünyayı dize getirdi! LGBT temsili kol bandından böyle çark ettiler

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası maçları için tribünlerde alkol yasağı uygulaması takdirle karşılanırken, maça çıkan takım kaptanlarının kollarında "One Love" yazılı, eşcinsel sapkınlarla dayanışma göstermeyi planladıkları kol bandını takmaları da yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 20:06:00 -
Katar dünyayı dize getirdi! LGBT temsili kol bandından böyle çark ettiler

 Yeniakit.com.tr 

Milli takım futbolcularının eşcinsel sapkınlarla dayanışma göstermesi için tasarlanan "One Love" kol bandına destek veren ülkeler, "Cezalandırılız" korkusu ile bantlarını takmaktan vazgeçti.

Daha önce "One Love kampanyasını destekleyen milli takım kaptanları arasına katılmaktan onur duyuyorum" açıklaması yapan İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, bugün İran'la oynadıkları maça FIFA ve UEFA'nın sloganı olan "Ayrımcılığa hayır" yazılı kol bandıyla çıktı.

Hollanda Milli Takımı tarafından geliştirilen "One Love" yazılı kaptanlık bantlarına; Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, İsviçre, Galler ve İngiltere destek vermişti.

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