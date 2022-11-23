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Gündem Katar dünyayı dize getirdi! Almanya Milli Takımı'nın LGBT provokasyonuna İlkay da katıldı
Gündem

Katar dünyayı dize getirdi! Almanya Milli Takımı'nın LGBT provokasyonuna İlkay da katıldı

Almanya A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası organizasyonunda Katar'ın LGBT'lilere geçit vermemek için aldığı kararları hedef alarak, Japonya maçı öncesinde sapkınlık provokasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 18:55:00 - 2022-11-23 19:24:59
Katar dünyayı dize getirdi! Almanya Milli Takımı'nın LGBT provokasyonuna İlkay da katıldı

 Yeniakit.com.tr 

2022 Dünya Kupası organizasyonuna Katar'ın kararlılıkla uyguladığı kurallar damgasını vurdu.

Ev sahibi Katar, stadyumlarda alkol alınmasını yasaklarken LGBT'li sapkınların propagandasının yapılmasına da engel oldu.

Katar tarafından alınan kararla milli takım kaptanlarının, "One Love" yazılı LGBT temsili bantları takması yasaklandı.

Almanya A Milli Futbol Takımı oyuncuları, bugün Japonya ile karşılaşacakları maç öncesinde sapkınlık provokasyonuna soyundu. Oyuncular yasağı, elleri ile ağızlarını kapatarak protesto etti.

Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan'ın da takım arkadaşları ile birlikte provokasyona katılması tepki çekti.

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