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Dünya Katar dünyaya ilan etti! Tarihi anlaşması: enerji, gıda güvenliği ilişkilerini ele aldı! Duyuruldu
Dünya

Katar dünyaya ilan etti! Tarihi anlaşması: enerji, gıda güvenliği ilişkilerini ele aldı! Duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 20:28:00 -
Katar dünyaya ilan etti! Tarihi anlaşması: enerji, gıda güvenliği ilişkilerini ele aldı! Duyuruldu

Katar Emiri ve Singapur Cumhurbaşkanı, iki ülke ilişkilerini ele aldı! Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub, Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra enerji, gıda güvenliği ve eğitim gibi konularda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Görüşmenin ardından iki ülke arasında gıda güvenliği, enerji ve siber güvenlik alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub iki ülke ilişkilerini ele aldı.Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar'a resmi ziyarette bulunan Singapur Cumhurbaşkanı Yakup, Emir Şeyh Temim ile Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede liderler ikili ilişkilerin yanı sıra başta enerji, gıda güvenliği ve eğitim olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını değerlendirdi.Şeyh Temim ve Yakub ayrıca iki taraf için ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de görüştü.Görüşmenin ardından iki ülke arasında gıda güvenliği, enerji ve siber güvenlik alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

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