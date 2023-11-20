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Dünya Katar dünyaya ilan etti: Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin’e bağış yapacak! Çok konuşulacak hamle!
Dünya

Katar dünyaya ilan etti: Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin’e bağış yapacak! Çok konuşulacak hamle!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 18:50:00 - 2023-11-20 18:59:47
Katar dünyaya ilan etti: Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin’e bağış yapacak! Çok konuşulacak hamle!

Katar, 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu Katar Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani, dünyanın üzülerek merakla izlediği İsrail-Filistin savaşına karşı yeni adım için harekete geçti. Açıklamayı resmen yaptı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Katar 2023 Asya Kupası'nın bilet gelirlerinin destek amacıyla Filistin’e bağışlanacağını duyurdu. Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani yaptığı açıklamada, futbolu Filistin halkıyla dayanışma içerisinde göstermenin bir aracı olarak kullanmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Filistin'de yaşanan son olaylar ışığında, bu zor zamanda kardeşlerimize destek olmak için gerekli tüm yardımı sağlamalıyız. Bu nedenle, Katar'daki Asya Kupası'ndan elde edilen bilet gelirini Filistin'de çok ihtiyaç duyulan yardım çabalarına bağışlamaya karar verdik” ifadelerini kullandı. Bilet gelirleri, çok ihtiyaç duyulan tıbbi destek ve gıda yardımları için kullanılacak.

Katar, 1988 ve 2011 yıllarında başarıyla ev sahipliği yaptığı Asya Kupası’na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. 24 takımın katılacağı Asya Kupası kapsamında, 12 Ocak - 10 Şubat 2024 tarihleri arasında Katar’daki 9 stadyumda 51 maç oynanacak.

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