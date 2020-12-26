Katar Donanması için inşa edilen ikinci gemi denize indirildi

Anadolu Tersanesi (ADİK) tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen iki askeri eğitim gemisinden ikincisi olan QTS 92 Al Shamal da denizle buluştu. ADİK tarafından inşa edilen ilk silahlı eğitim gemisi QTS 91 Al-Doha gemisinin denize indiriliş töreni Ekim 2020’de gerçekleşmişti.

Denizcilik Dergisi tarafından da aktarıldığı üzere Pandemi koşullarından dolayı tören düzenlenmezken, 90 metre uzunluğunda ve 1.950 ton tam yük deplasmanına sahip gemi, eğitim görevlerinin haricinde karakol görevleri de icra edebilecek.

ADİK ile Katar Deniz Kuvvetleri arasında iki askeri eğitim gemisi inşa edilmesi için Katar’da Mart 2018’de düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda sözleşme imzalanmıştı. Tasarımı da Anadolu Tersanesi tarafından yapılan gemide 72 askeri öğrenci eğitim görecek. Gemilerde ayrıca helikopter pisti de bulunuyor.

Öte yandan geminin helikopter platform sertifikasyon, mühendislik ve tasarım hizmetlerini üstlenen HeliPLAT aynı zamanda sistemlerin testleriyle birlikte eğitim faaliyetlerini de yürütüyor. Geminin klaslaması ise Türk Loydu tarafından yapıldı.