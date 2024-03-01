Katar, doğalgaz ihracatını arttıracak: Altyapısını genişletiyor! Dünya sıralamasında yeri değişecek, damga vuracak!

Katar, artan talep ve önemli bir rakip tedarikçi olan ABD'deki büyüme projelerindeki duraklama nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını artırmayı planlıyor. Katar Enerji Bakanı Saad Al-Kaabi, cari on yıl sona ermeden yılda 16 milyon tonluk yeni bir proje geliştireceklerini ve 2030 yılına kadar yıllık üretim kapasitesini 142 milyon tona çıkaracaklarını söyledi.North Field West (NFW) adlı proje, bu on yılın sonuna kadar ülkenin LNG üretim kapasitesini mevcut üretim seviyelerinden neredeyse %85 oranında daha da artıracak.

YENİ KEŞİFLE ÜLKE GAZ REZERVİ ARTTI

Al-Kaabi, Kuzey Sahası'nda 250 trilyon feet küp yeni gaz yatağı keşfedilmesiyle toplam rezervin yaklaşık 2.000 trilyona ulaştığını belirtti. Al-Kaabi, ülkenin sahadaki yeni kuyuları değerlendirmeye devam ettiğini ve ek gaz bulguları olması halinde daha fazla üretim yapacağını söyledi. Al-Kaabi, Katar'ın yeni proje için ortak alıp almayacağına henüz karar vermediğini kaydetti. Shell, Asya'da LNG talebinin artan tüketimin de etkisiyle 2040 yılına kadar %50'den fazla artacağını tahmin ediyor.