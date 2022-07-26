Katar basını duyurdu! Türkiye'ye geliyor

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, rotasını yeniden Aaron Boupendza'ya çevirdi. Al-Arabi ile görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Kanarya, Hatay'da oynarken de Aaron Boupendza'yı istemişti.



Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu bağlamda kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe , rotasını tanıdık bir isme çevirdi: Aaron Boupendza...

Katar'ın yolunu tutmuştu

2020-21 sezonunda Hatayspor'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Süper Lig 'de gol krallığı tacını takan Gabonlu oyuncu, yaz transfer döneminde Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'ye transfer olmuştu.

Katar basını duyurdu

Katar'dan ayrılmak isteyen oyuncu, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un da onayı alındıktan sonra Boupendza için girişimler başladı. Katar'ın önemli basın organlarından biri olan Al-Watan da, "Fenerbahçe Boupendza'yı istiyor" başlığıyla haberi duyurdu.

Sarı-Lacivertliler, Hatayspor'da oynarken de 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem şartlarda anlaşma sağlanamamıştı.

Boupendza aşkı yeniden alevlenen Fenerbahçe, transferi hafta sonuna kadar netleştirmek istiyor. Sarı-Kanarya'nın Al-Arabi'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Akşam