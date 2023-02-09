Katar, BAE, Suudi Arabistan ve birçok Orta Doğu ülkelerinden deprem felaketi için böyle Türkiye'ye yardım yaptılar

İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, 8 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kadını kurtardı. Enkaz altından yaralı kurtarılan 26 yaşındaki Özlem Bolat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsrailli ekiplerin, şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişiyi enkazdan kurtardığı belirtildi.

Türkiye'ye İsrail'den ulaşan yardım ekiplerindeki toplam personelin 450'yi geçtiği belirtiliyor.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden 8 Şubat’ta yapılan açıklamada ise arama kurtarma personelinin yanı sıra doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan ve deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracak 230 kişilik yeni ekibin Türkiye'ye ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden 7 Şubat’ta yapılan açıklamada ise aynı gün arama kurtarma uzmanları ve sağlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu, afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekibin deprem bölgesine vardığı kaydedilmişti.

Lübnan

Lübnan Kızılhaçının Twitter hesabından 8 Şubat’ta yapılan paylaşımda, enkaz altında 48 saat mahsur kalan anne ve kızının bulunarak kurtarıldığı duyuruldu.

Lübnan'dan 83 kişilik arama kurtarma ekibi, 6 Şubat'ta Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Adana'ya hareket etmişti.

Cezayir

Cezayir ekibi, Adıyaman’da 8 Şubat’ta, depremden 63 saat sonra 23 yaşındaki Remziye Sever'i ve yine depremden 61 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğunu enkazdan sağ olarak çıkardı.

Cezayir'den 7 Şubat’ta Türkiye'ye gelen 86 kişilik ekip, Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

Libya

Libya’nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb, 8 Şubat’ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından Türkiye’ye gönderilen kurtarma ekibinin kendileri için belirlenen bölgede görevine başladığını kaydetmişti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de 6 Şubat’ta Türkiye'deki çalışmalara katılmak üzere Ulusal Güvenlik Otoritesi, Kriminal Soruşturma Dairesi ve Askeri Tıp Dairesinden 55 teknisyenden oluşan bir ekibin yanı sıra 4 arama kurtarma köpeğinin deprem bölgelerine gönderilmesi talimatı vermişti.

Tunus

Tunus da 7 Şubat’ta Türkiye’ye askeri uçaklarla arama kurtarma ekibi göndermişti. Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, yaptığı açıklamada, ekipte 41 arama ve kurtarma personeli ile özel eğitimli 4 köpeğin yer aldığını belirtmişti.

Tunus Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunuslu ekip de Gaziantep’te arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Irak

Irak Kızılayı, 6 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 150 kişilik ilk yardım ekibi gönderdiğini duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yardım konvoyu da 6 Şubat’ta Duhok ilinden Türkiye'ye hareket etmişti.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi de 8 Şubat’ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY’den 150 kişilik arama-kurtarma ve sağlık hizmeti veren ekibin Gaziantep’in İslahiye ilçesine vararak çalışmalara başladığını belirtmişti.

Erbil merkezli K24 TV kanalının (Kurdistan24) Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre ise IKBY’den gönderilen arama kurtarma ekibi Gaziantep’te bir baba ve kızını enkaz altından kurtardı.

İran

İran, 7 ve 8 Şubat'ta toplamda 125 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. İran basınında üçüncü grubun da bugün Türkiye'ye gönderileceği belirtilirken, kaç kişi olacağı hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için hava yardım koridoru oluşturulması talimatı doğrultusunda 2 uçak bugün Adana'ya ulaştı.

Çadır, gıda ve battaniye gibi malzemelerden oluşan 98 ton yük taşıyan uçaklar, arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerle geldi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekibi ve yardım malzemelerini içeren ilk uçağın bir gün önce gönderildiğini söylemişti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'dan 6 Şubat’ta yapılan açıklamada da Türkiye’deki depremzedelere kurtarma ekipleri ve acil yardım malzemesi gönderildiği belirtilmişti.

BAE haber ajansı WAM'da, Türkiye ve Suriye'ye yapılan insani yardımlarla ilgili bilgilere yer verildi.

Habere göre, Abu Dabi yönetimi, kurduğu hava köprüsüyle Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenler için 640 ton yardım malzemesi taşıyan 22 uçak gönderdi.

Kuveyt

Kuveyt'in yolladığı 46 kişilik arama kurtarma ekibi ise çalışmalarına Hatay'da devam ediyor.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi İmad Zuheyri, 7 Şubat’ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'in acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 35 kişilik uzman ekip göndereceğini söylemişti.