Katar, BAE, Bahreyn ve Umman, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tankere düzenlenen saldırıyı kınadı

İSTANBUL (AA) - Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman, Suudi Arabistan'ın batısındaki Cidde kentinde bulunan limanda dün sabah bir tankere düzenlenen saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, Katar'ın şiddeti ve sabotaj eylemlerini reddeden kararlı tutumu yenilendi.

Saldırının tüm uluslararası normlara ve yasalara aykırı bir sabotaj eylemi olarak değerlendirildiği açıklamada, bu tür saldırıların denizcilik özgürlüğünü ve enerji kaynaklarının güvenliğini ve istikrarını ciddi şekilde etkileyeceği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırı şiddetle kınanarak, bunun, terörist grupların bölgede güvenlik ve istikrarı baltalam isteğinin yeni kanıtı olduğu belirtildi.

Açıklamada, BAE'nin bu saldırılar karşısında Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Saldırıyı kınayan bir başka Körfez ülkesi Bahreyn oldu. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, petrol tankerine yönelik saldırının Suudi Arabistan'daki hayati tesislere yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bakanlık, uluslararası topluma, bölgede ve dünyada önemli bir gerilim kaynağı olan bu terör örgütlerine karşı caydırıcı tedbirler alma, destekçileri ve finansörlerine karşı koyma çağrısında bulundu.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman Dışişleri bakanlığı da saldırıyı kınayarak, güvenliğini ve istikrarını hedefleyen eylemler karşısında Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

- Saldırının bomba yüklü tekneyle gerçekleştirildiği açıklanmıştı

Dün sabah saatlerinde Cidde Limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı tankerde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama meydana geldiği duyurulmuştu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 kişilik mürettebatın patlamadan yara almadan kurtulduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan da tankere düzenlenen saldırının bomba yüklü tekneyle gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Daha önce de Cidde kentinin kuzeyindeki yakıt deposuna 23 Kasım'da, Eş-Şukayk kentindeki Malta bandıralı MT Agrari adlı gemiye de 25 Kasım'da saldırı düzenlenmişti.