Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün Cidde'deki saldırıyı kınadı

İSTANBUL (AA) - Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Fransız konsolosun da katıldığı törende gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın, gerekçesi ve sebebi ne olursa olsun her türlü şiddeti ve terörü reddettiği vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü tehdit karşısında dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da saldırı kınanarak, Suudi Arabistan'ın kendi topraklarında güvenlik ve istikrarı sağlamak, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğini korumak için aldığı tüm önlemlerin desteklendiği vurgulandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, "masum sivilleri hedef alan, insanları korkutan ve tüm semavi dinlere ve medeni kanunlara aykırı olan bu çirkin saldırının, şiddetin ve aşırıcılığın çirkin yüzünü ortaya koyduğunu" ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da masum sivilleri hedef alan ve tüm dini, insani değerler ile ilkelere aykırı olan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

- Saldırıda 2 kişi yaralandı

Suudi Arabistan, bugün Cidde kentinde Fransız konsolosun da katıldığı bir törende gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise, "Birinci Dünya Savaşı'nın bitişine yönelik gayrimüslimlerin bulunduğu bir mezarlıkta düzenlenen, aralarında Fransa'nın da bulunduğu konsoloslukların katıldığı anma töreninde, el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucunda birkaç kişi yaralandı." ifadelerine yer verilmişti.

