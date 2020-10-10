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Aktüel Katar, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Aktüel

Katar, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:17:08 -
Katar, Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

DODA (AA) - Katar, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmelerin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın Azerbaycan ve Ermenistan halklarının çıkarlarının korunması için iki ülke arasındaki anlaşmazlığın diplomatik yollar ve diyalogla çözülmesinden yana olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Doha, bölgede güvenlik, istikrar ve barışı yeniden tesis etmeyi amaçlayan uluslararası çabaların destekçisidir." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girdi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

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