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Katar Açık'ta şampiyon Agut

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:50
Katar Açık'ta şampiyon Agut


İSTANBUL (AA) - Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Tomas Berdych'i 2-1 yenen Roberto Bautista Agut, şampiyon oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 24 numarası İspanyol Agut, klasmanın 71. sırasında yer alan Çek Berdych ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 55 dakika süren mücadelede Berdych'i 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden 30 yaşındaki Agut şampiyonluğa ulaştı.

Agut, turnuvanın yarı finalinde de dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i elemişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:50
  1. Katar Açık Tenis Turnuvası
  2. Roberto Bautista Agut
  3. Tomas Berdych

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