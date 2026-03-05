  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uraloğlu'ndan Özgür Özel'e kapak! "Treni yola çıkardık bile" Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş... Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması Erdoğan Mehmetçik ile iftarda buluştu! Füze testi yapmayın diyenlere tokat gibi cevap Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi Durand hattı kan gölü! Pakistan Afganistan'ı vurdu: 481 ölü, binlerce yaralı 10 milyon fazla kiloluya SMS ile çağrı: Sağlıklı Hayat Merkezleri ücretsiz hizmette Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Dünya Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye ediyor
Dünya

Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye ediyor

Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği gerekçesiyle" ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği gerekçesiyle" ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.

 

- ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23