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Dünya Katalonya'da ilginç olay! Gergin görünüyordu, maskesini çıkardılar ve...
Dünya

Katalonya'da ilginç olay! Gergin görünüyordu, maskesini çıkardılar ve...

Katalonya polisi, maskesinde eroin saklayan uyuşturucu satıcısını yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:46:00 - 2020-10-25 17:48:04
Katalonya'da ilginç olay! Gergin görünüyordu, maskesini çıkardılar ve...

Katalonya polisi, maskesinin içinde 16 paket eroin saklayan uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Independent'in haberine göre; polis teşkilatı Mossos d'Esquadra memurları, adamı Tarragona, El Vendrell'deki N-340 otoyolunda araba sürerken yakaladı.

Newsweek’in haberine göre şüpheli, trafik kontrolü sırasında epey gergin görünüyordu ve bu da memurların dikkatini çekti.

Polis memurları, uyuşturucuların bulunmasından sonra ismi açıklanmayan şahsı gözaltına aldı. Şahıs tutuklandı.

Mossos d'Esquadra’nın sosyal medya hesabından Salı günü yapılan paylaşımda, memurların el koyduğu nesnelerin fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafta, yeşil ve mavi uyuşturucu paketleriyle birlikte bir miktar nakit para ve eski model bir telefon olduğu görüldü.

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