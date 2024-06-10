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Kadın - Aile Kat kat yumuşacık haşhaşlı lokum: Ayçiçek yağı ile hamuru artıyor! Görenler resmen akın ediyor
Kadın - Aile

Kat kat yumuşacık haşhaşlı lokum: Ayçiçek yağı ile hamuru artıyor! Görenler resmen akın ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-10 22:33:00 - 2024-06-10 22:51:03
Kat kat yumuşacık haşhaşlı lokum: Ayçiçek yağı ile hamuru artıyor! Görenler resmen akın ediyor

Tadan herkesin tarifini istediği Katmer poğaçayı sizde yapın, yaptırın. Mutfakların olmazsa olmazı ayçiçek yağı alacak olanlar tarifleri hafifletmek için çok önemli. Çeşit çeşit tarifler arasından sizler için bugün kat kat yumuşacık haşhaşlı lokum tarifi ile geldik. Bu tarif vatandaşların dikkatini çekti.

Ayçiçek yağı!

Ayçiçek yağını da tüm bakliyat yemeklerini yaparken çekinmeden kullanabilirsiniz. Zeytinyağından daha hafif bir yap olduğundan soteleme ve kavurma tariflerinin hepsinde tercih edilebilir. Ayrıca tatlı tariflerinde hamurun güzel kabarması için ve yağ tadının hafif olması için sıklıkla tercih edilir. İşte ayçiçek yağı ile yapılan tarif ile karşınızdayız!

Kat Kat Yumuşacık Haşhaşlı Lokum Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta akı (sarısı dışına)
2 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kuru veya yaş maya
5 buçuk 6 su bardağı un (lütfen kontrollü ekleyin)

İçi için malzemeler;

200 gr haşhaş
1 çay bardağı ayçiçek yağı
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Kat Kat Yumuşacık Haşhaşlı Lokum Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak sıvı malzemeleri koyuyoruz ve mayayı ilave edip 10 dakika hamurun aktif hale gelmesini bekliyoruz.
Hamur mayalanırken haşhaşı uygun bir kaba alıp üzerine sıvı yağ ekliyoruz ve haşhaşı ezerek açıyoruz güzel bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz.
Hamur aktif hale gelince unu yavaş yavaş döküp hamuru toparlıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz.
Mayalanan hamurun altına un serperek tezgaha alıyoruz ve 4 eşit parcaya bölünür. Hepsi yuvarlak yapılır ve kenara alınır ilk yuvarlak yaptığımız hamurdan başlayarak merdane yardımıyla hamuru kare olacak şekilde açıyoruz.

Açtığımız hamurun kenarlarına çok gelmeyecek şekilde haşhaş sürülür ve hamurun her yerine yaydırılır.
En uzun kısımdan rula halinde sarılır ve kenarları düzeltilir.
3 parmak genişliğinde kesilir yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir.

Tepsinin üzerini temiz bir bezle kapatıp tepsi mayası yapılır yaklaşık yarım saat 45 dakika yeterli gelecektir.
Hamur dinlendikçe güzelleşir.
Tepsi mayası olduktan sonra üzeri açılır ve yavaşça yumurta sarısı sürülür bastırmaya özen gösterin ki mayalı olan hamur sönmesin.
180 derece fırında 30 dakika pişirilir.
Piştikten sonra tekrar üzerini bir bezle kapatıp soğumaya bırakılır.
İnanın muhteşem bir lezzet.

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