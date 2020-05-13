Kastamonu’ya, bayramda il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Ramazan Bayramında il dışından Kastamonu’ya gelenler 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar görüşüldü. Ayrıca toplantıda Ramazan Bayramı dolayısıyla il dışından ziyarete gelenlerden kaynaklı muhtemel yeni salgın dalgasını önlemek, mevcut durumun korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamak, 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olanlarla 20 yaş altı olanların durumu görüşüldü.

İl Hıfzıssıhha Kurulunda il dışından gelenlerin boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla konaklama tesislerinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma uygulamasının devamına karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan alınan karar şöyle: “Korona virüs ile ilgili alınan önlemler ve vatandaşlarımızın bu önlemlere uyma konusunda göstermiş olduğu hassasiyet sonucu, mücadelede önemli bir mesafe kaydedilmiş olup; bu sonucun sıkı önlemler sayesinde alındığı ve ancak bu önlemlere devam edilmesi halinde korunulabileceği hususu göz önüne alınarak; bu durumun korunması ve yeni bir salgın dalgasının önüne geçilmesi için Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, vatandaşlarımızın aile ziyaretlerinden ve ilimiz dışından gelenlerle temastan kaçınmaları; bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılmasının tercih edilmesinin tavsiyesine; bu kapsamda il dışından gelenlerin boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla konaklama tesislerinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma uygulamasının devamına; karantina süresince bu kişilerle temasta bulunulmamasına; karantinadaki kişilerin bu kurala uymaları hususunun İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince; ayrıca köylerde bu kurumların yanı sıra köy muhtarlarınca takibine karar verildi.”

Kararda, Ramazan Bayramı’nda toplu bayramlaşma programları yasaklanırken, “Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 24-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine ve il merkezine ile ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirilmesine; cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesine, bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; İl sınırlarında yapılan kontrollerin aralıksız devamına; seyahat kısıtlaması olan illerden izin belgesiz geldiği tespit edilenlerin yapılacak yasal işlemlere ek olarak ilimize girişlerine izin verilmemesine; İl sınırında tüm vatandaşlarımızın ateş ölçer ile vücut ısısı kontrolü uygulamasının devamına; konut siteleri içindeki ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bulunulmasının yasaklanmasına; site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına karar verildi” denildi.