Kastamonu’ya 8,2 milyar liralık dev proje!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kastamonu Kırık Varyantı Şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kastamonu’nun, dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu ve Azdavay’daki Çatak Kanyonu ile alternatif turizm potansiyeli yüksek olan bir şehir olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Kastamonu’nun hayvancılık ve tarım sektörünü sanayiyle bir arada buluşturan örnek şehirlerden biri olduğun söyledi. Orman sanayinden - madenciliğe, tekstilden-turizme, enerjiden-sağlığa her alanda Kastamonu’nun yer aldığını ifade eden Uraloğlu, bu nedenle ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini anlattı.

Kastamonu’nun ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 53 milyar 930 milyon lira yatırım

Uraloğlu, Bakanlık olarak yaptıkları altyapı yatırımlarda tek bir hedeflerinin olduğunu söyleyerek, “O da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Bu kapsamda Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Kastamonu’nun ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 53 milyar 930 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 47 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 338 kilometreye, 1 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 323 kilometreye çıkardık. 2016 yılında açtığımız Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile Çankırı-Kastamonu arasını 2,5 saatten 1,5 saate düşürdük. 154 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. 3 bin 571 metre uzunluğunda 103 köprü vardı, bunu 9 bin 348 metre uzunluğunda 219 köprüye yükselttik. Bu yıl sonuna kadar 180 metre uzunluğunda 2 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Kastamonu’nun 478 metre uzunluğunda 3 tüneli olduğunu, buna 10 bin 968 metre uzunluğunda tünel daha eklediklerini altını çizen Uraloğlu, söz konusu çalışmalarının yanı sıra sel zararlarını da giderme çalışmalarının da yapıldığını anlattı.

Yüzde 29,5 Fiziksel Gerçekleşme Sağlandı

Bakan Uraloğlu; şu anda da 25 ayrı karayolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak bölgenin en önemli projelerinden birinin de Kırık Barajı Varyant Yolu olduğunu açıkladı. 31 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol olarak hizmet veren Kastamonu-Çankırı İl Sınırı Yolu’nun 7 kilometrelik bölümünün inşa çalışmaları devam eden Kırık Barajı’nın suları altında kalacağını anımsatan Uraloğlu, “Bu nedenle yolun bu kesiminde güzergahı değiştirerek 20,4 kilometrelik Kırık Baraj Varyantını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Proje bedeli 8,2 milyar lira ve proje kapsamında 5 bin 330 metre uzunluğunda 1 adet Çift Tüp Tünel, 279 metre uzunluğunda 1 adet Tek Tüp Tünel, 686 metre uzunluğunda 2 Çift Viyadük, 6 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet hemzemin kavşak bulunuyor. Proje genelinde şu anda yüzde 29,5 fiziksel gerçekleşme kaydettik” diye konuştu. Küre Uzunöz Tüneli’nin inşasının da devam ettiğini belirten Uraloğlu, tünelin inşasında ise yüzde 15,5 fiziksel ilerleme kaydettiklerini açıkladı.

“54 Yıllık Hikaye Mutlu Sonla Bitti”

Bakan Uraloğlu, Kastamonu’daki çalışmaları sadece karayolu yatırımları ile sınırlı tutmadıklarının da altını çizdi. Kastamonu ulaşım altyapısını tüm ulaşım modları ile bütünleşik bir şekilde planladıklarını anlatan Uraloğlu, Kastamonu’nun 1959 yılından beri atıl bırakılan havalimanının yerine 2013 yılında 1.5 milyon yolcu kapasiteli modern bir terminal binası yaparak bu hikâyeyi mutlu bir son ile bitirdiklerini kaydetti. 2023 yılında da 60 binin üstünde yolcunun Kastamonu Havalimanı ile yolculuk yaptığını anlatan Uraloğlu, bu sayede Kastamonu ve civarındaki turistik bölgeler ile Ilgaz Kayak Tesisleri'ne ulaşım kolaylığı sunarak turizm sektörüne katkı sağladıklarını ifade etti.

Kastamonu’ya Denizcilik Yatırımları

Bakan Uraloğlu, Kastamonu balıkçılık sektörünün de önemli merkezlerinden biri olduğunu anımsatarak bu nedenle denizcilik alanında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlattı. Uraloğlu, bu kapsamda Bozkurt-İlişi, Doğanyurt, Abana, İnebolu-Gemiciler, Cide-İlyasbey, İnebolu Özlüce, İnebolu-Evrenye ile birlikte, Denizkonak, Uğurlu ve Çamaltı balıkçı barınaklarının yapım ve onarım işlerini tamamladıklarını vurguladı. Çatalzeytin Sahil Tahkimatını bitirdiklerini, Abana Sahil Tahkimatına devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Doğanyurt Sahil Tahkimatı işini de yatırım programına aldıklarını açıkladı.

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Evrensel Hizmet Fonu İle Köyler Mobil Altyapıya Kavuşuyor

Uraloğlu, Kastamonu’nun iletişim altyapısını güçlendirmeyi de unutmadıklarını ifade ederek, fiberoptik kablo uzunluğunu 954 kilometreden 3 bin 390 kilometreye çıkardıklarını bildirdi. Kastamonu’nun 375 bin genişbant internet abonesine ulaştığını belirten Uraloğlu, Evrensel Hizmet Fonu kapsamında yapılan çalışmalarla da 67 baz istasyonu ile 125 köyün mobil kapsama altına alındığı vurguladı. Uraloğlu, 43 köyü daha kapsama almak için çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

“Kastamonu İçin Daha Yapacak Çok İşimiz Var”

Bakan Uraloğlu, Kastamonu’nun önünü açacak ulaşım projelerini bir bir hayata geçirdiklerini ve yenilerine de devam ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim medeniyetler kenti Kastamonu için daha yapacak çok işimiz, Kastamonu için harcayacak daha çok mesaimiz var. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Kısa bir aradan sonra Kastamonu Belediyesi önceki başkanlarımızdan biri olan Tahsin Babaş Kastamonu’ya hizmet etmek için yeniden partimizden aday oldu. Canı gönülden inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik ilkelerinden hareket ederek, nerede kalmıştık diyerek Kastamonu’muza hizmet edecektir inşallah. AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayımız Tahsin Babaş kardeşimizle ve diğer tüm ilçe başkan adaylarımızla birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz.”