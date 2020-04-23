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Kastamonu'nun Halife köyünde karantina sona erdi

2020-04-23 18:23:31 -
Kastamonu'nun Halife köyünde karantina sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Halife köyünde uygulanan karantina süresi sona erdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Halife köyünde 8 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.


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