Kastamonu'nun Halife köyünde karantina sona erdi
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Halife köyünde uygulanan karantina süresi sona erdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Halife köyünde 8 Nisan'da karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığından ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.