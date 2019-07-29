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Kastamonu’dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinden Trakya bölgesine kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
Kastamonu’dan Trakya bölgesine kurban sevkiyatları başladı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinden Trakya bölgesine kurbanlık hayvan sevkiyatı başladı.


Türkiye’de özellikle büyükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı’yla birlikte Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı başladı. Devrekani’de 136 işletme, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Trakya Bölgesine hayvan sevk etmek için müracaatta bulundu. Bu kapsamda Devrekani’den toplam 2 bin 200 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvan sevkiyatı, İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı Avrupa yakası dahil İstanbul’a giriş kararı doğrultusunda sevkiyatlarına başladı.


Sevkiyatlar hakkında bilgi veren Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özcan Gazioğlu, “Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan nakillerinin en hızlı şekilde yapılarak, hayvan sahiplerini bekletmemek için kurum olarak gerekli tedbirleri aldık. Kurumumuza başvuruda bulunan 136 işletmecimizin, sevk öncesi hayvanlarını sağlık kontrolünden geçirdik, gerekli pasaport ve belgelerini inceledik. Bugün itibari ile başladığımız kurban sevkiyatında, toplamda 2 bin 200 büyükbaş, 250 küçükbaş hayvanı kademeli olarak Avrupa yakası dahil İstanbul’a sevk etmeyi planlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:22
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