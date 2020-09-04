Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi. Kontrol altına alınan yangını AA ekibi, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntüledi.

Karacabey, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kastamonu'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Karacabey, "Çok büyük bir felakete, büyük bir afete dönüşebilecek bir yangını çok şükür yaklaşık 40 saatlik bir sürede kontrol altına almış bulunuyoruz. Yangını bu kadar kısa bir sürede kontrol altına almakla insanlarımızın canını ve çok geniş ormanlık alanlarımızı kurtardığımızı ifade etmek istiyoruz. Şu andan itibaren yaptığımız çalışma soğutma çalışmaları. İhtiyaç duyduğumuz yerde uçak ve helikopterden de faydalanırız." diye konuştu.

Yangın Yönetim Aracı'ndan ve sahadan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Karacabey, şunları söyledi:

"Yangın Yönetim Aracı, orman yangınlarının yönetilmesiyle ilgili en ileri teknolojiyi içeren bir araç. İstediğimiz zaman ülkemizdeki bütün araçları izleyebildiğimiz gibi spesifik olarak yangın bölgesindeki araçları izleyebiliyoruz. İlk defa bu yıl kullanmaya başladığımız İHA'dan aldığımız görüntülerle yangın olan ve yangının devam ettiği mıntıkaları ve araçlarımızın arazide konumlandığı yerleri görerek araçlarımızı sıcak noktalara buradan sevk edebiliyoruz."

Basit gibi gözüken ihmal ve hataların bu tür büyük orman yangınlarına neden olabildiğine dikkati çeken Karacabey, şöyle devam etti:

"Ülkemizin birçok yerinde konuşlanmış hava ve kara araçlarını da bölgeye sevk ederek toplamda 2 uçak, 10 helikopter, 38 iş makinesi, 120 arazöz ve ülkemizin doğusundan batısına birçok ilinden bölgeye gelmiş olan 750 personelimizle aralıksız çalışarak yangını kontrol altına aldık. Maalesef herhangi bir insanın yapmış olduğu hata nedeniyle çıkmış bir yangın. Sebebini bilmiyoruz şu an ama yıldırım kaynaklı olmadığını biliyoruz. Basit bir ihmalin, dikkatsizliğin ve hatanın ne tür felaketlere sebep olabileceğinin fotoğrafını görüyoruz. O yüzden ben vatandaşlarımızdan hava sıcaklıklarının aşırı derece yüksek olduğu bu günlerde ormanlık alanlara girmemelerini, ormana yakın alanlarda ateş yakmamalarını ve ormanda gördükleri en ufak ateşi orman yangını ihbar hattına bildirmelerini istiyorum."