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Kastamonu'daki FETÖ davalarında sanıklara hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verildiği öğrenildi.

16 Ekim 2018 Salı 22:36
Kastamonu'daki FETÖ davalarında sanıklara hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddialarıyla tutuksuz yargılanan Ayşe Nur P. katılırken Nuray A. ise Çorum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Nuray A, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul etti. Örgütle cemaat olarak bildiği dönemde bağının bulunduğunu kabul eden Nuray A. örgütle ilgili bildiklerini anlattığını belirterek, beraatini istedi. 

Ayşe Nur P. ise üniversite yıllarında maddi zorluk nedeniyle örgüt evlerinde kaldığını söyledi. Örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını kaydeden Ayşe Nur P, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 sanığı, 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:36
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  2. Çorum
  3. fetö

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