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Aktüel

Kastamonu'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 22:18:15 -
Kastamonu'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Musa Turan'ı (26) tabancayla öldürüp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 27 Haziran'da Turan'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan İ.K, dün merkeze bağlı Çorumlu köyünde yakalanmıştı.


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