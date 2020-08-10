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Kastamonu'daki 449 yıllık hanın "Gastronomi Merkezi" olması için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:01:46 -
Kastamonu'daki 449 yıllık hanın "Gastronomi Merkezi" olması için çalışmalar sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesince "Gastronomi Merkezi" olarak kullanılacak 449 yıllık Acem Hanı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) Fizibilite Destek Programı'ndan destek almaya hak kazandı.

Belediye tarafından 2018'de düzenlenen çalıştayın ardından merkezle ilgili çalışmalara başlandı.

KUZKA'dan destek almaya hak kazanan Acem Hanı Gastronomi Merkezi Teknik ve Stratejik Planlaması Projesi'nin ihalesini alan mimarlık şirketi ile belediye arasında sözleşme imzalandı.

Restorasyon projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan tarihi handa yöresel mutfağın tanıtımı yapılacak, Kastamonu yemeklerine ilişkin eğitimler verilecek, gastronomi alanında bilimsel toplantılar gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında yöresel mutfağının da Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Gastronomi turizminin önemine değinen Vidinlioğlu, "800'ün üzerinde yöresel ürünü bulunan ilimizin bu paydan faydalanabilmesi adına çalışmalarımız sürüyor. Bir taraftan coğrafi işaretli ürün sayımız artıyor. Diğer taraftan Türkiye'nin ilk gastronomi hanını hayata geçirmek için çalışmalar sürüyor. Tarihi Acem Hanı restorasyon projesi ve uzman raporları çıkartıldı. Bu hanı aslına uygun şekilde yapacağız. Fizibilite çalışmalarına başlandı. Hedeflerimize ulaşmak adına fizibilite çalışmasının çok önemli olduğu düşüncesindeyim." diye konuştu.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı gastronomi şehirleri arasına Kastamonu'nun ismini yazdırmayı hedeflediklerini belirten Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Uzun soluklu bir yola çıktık. Ortak akıl ve iş birliğiyle bu hedefe hep birlikte ulaşacağımız düşüncesindeyim. Kastamonu, Türkiye'nin kadim şehri, tarihi arşivi, kahramanlık öyküsüdür. Bundan dolayı her ne yatırım yapılırsa yapılsın hak etmektedir. Her türlü övgüye layık bir şehirdir. Bu şehre hizmet etmek ayrıcalıktır. Birlik ve beraberlik içinde şehrimize önemli projeler kazandıracağız. Gastronomi Han da inşallah onlardan biri olacak."

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