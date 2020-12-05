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Aktüel Kastamonu'da yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar, gönüllüler ve belediye ekiplerince beslendi
Aktüel

Kastamonu'da yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar, gönüllüler ve belediye ekiplerince beslendi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 15:24:34 -
Kastamonu'da yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar, gönüllüler ve belediye ekiplerince beslendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ve belediye ekipleri sahip çıktı.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanda binlerce kuş bulunuyor. Meydanın sembollerinden biri haline gelen kuşlar vatandaşlar tarafından besleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuşlar HAYTAP gönüllüleri ve belediye personelince yemlendi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Gökgöz, AA muhabirine, bölgede çok sayıda kuş yaşadığını söyledi.

Nasrullah Meydanı'nda yüzyıllardır güvercinlerin beslendiğini anlatan Gökgöz, "Kastamonu halkı besleme konusunda duyarlı. Hatta belediyemiz de burada kuşlar için besleme yerleri yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşlar gelemediği için belediye ile birlikte burada besleme yaptık." dedi.

Kısıtlama günlerinde sokakta olacaklarını vurgulayan Gökgöz, "İnsanların besleme yapamadığı tüm yasaklı günlerde biz onların yerine çıkıp beslemeleri yapacağız." diye konuştu.

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