THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kastamonu'da yangın! Tarihi evler kül oldu

Kastamonu'da meydana gelen yangında iki ev ile odunluk tamamen yandı, iki evde ise hasar oluştu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:16
Kastamonu'da yangın! Tarihi evler kül oldu

Hisarardı Mahallesi, Kerpiçlik Sokak üzerinde Hakkı Köse'ye ait olduğu belirtilen evin baca kısmından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması nedeniyle ilçelerden yardım istendi.

Yangın nedeniyle ik ev ile bir odunluk tamamen yanarken, iki evde ise maddi hasar oluştu.

Tamamen yanan evlerden birinin, 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'ya ait olduğu ve şuanda kullanılmadığı öğrenildi.

Öte yandan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Yalnızoğlu, sokakta kendisinin de evinin bulunduğunu belirtti.

Yangının çıktığı esnada evde olmadığını anlatan Yalnızoğlu, "Gece saatlerinde komşumdan haber geldi. Ahşap evde yangın çıkmış, yandaki eve sıçramış, daha sonra diğer eve sıçramış. İtfaiye bütün ekipmanlarıyla çalıştı. Tüp patlama sesleri duyduk. Can kaybı olmamasına sevindik. Bacadan çıktığı tahmin ediliyor. " dedi.

Yangında evi hasar gören Vedat Çeyrekoğlu ise yangının bacadan başladığını belirterek, "Yandaki eve sıçramış oradan da bizim eve gelmiş. 2 tane ev tamamen yandı. Yapacak bir şey yok. Bizim evin çatısı yandı." diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:16
  1. Şanlıurfa
  2. Kastamonu
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Almanya'ya nota
    1. Türkiye'den Almanya'ya nota
    2. ABD'den Türkiye sınırına hava üssü!
    3. Putin Macron'la görüştü!
    4. Yunanistan Türkiye'ye takas yanıtı
    5. Bay Kemal'den meclisi karıştıran çıkış!
    6. HÜDA PAR, YSK'ya başvurdu!
    7. Avrupa ülkesine büyük şok! Grevler..
    8. İngilizler Türkiye'ye akın etti:..
    9. Kayserili aklı: "Telefona değil yola..
    10. 3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    11. Başakşehir'de şok! Arda'nın yeni..
    12. İP'li Halaçoğlu'ndan olay paylaşım:..
    13. Halep’teki Ermenilerin Türk düşmanlığı!
    14. ABD Kongresi sözde ‘Ermeni Soykırımı’..
    15. Akıllı telefon kullanıcılarına..
    16. Bayburt'ta vali koltuğu engelli..
    17. Aile boyu hırsızlığa polis baskını!
    18. 5 MHP'linin İYİ Parti'ye geçeceği..
    19. İlk günden mecliste İP krizi
    20. Olaylı derbi sonrası gözaltı sayısı..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!