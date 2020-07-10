  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda yaralanan bir kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:54:57 -
Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda yaralanan bir kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'na giren 5 kişiden birinin düşerek yaralanması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na, kanyon geçişi yapmak amacıyla giren 5 kişiden 1'i düşerek yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kanyonun girişinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen yaralının kurtarılması için Eskişehir'den askeri helikopter bölgeye yönlendirildi.

Bölgenin engebeli olması nedeniyle helikopterin iniş yapamaması durumunda yaralının AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedye ile taşınarak çıkarılacağı öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı