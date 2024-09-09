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Yerel Kastamonu'da üzücü olay
Yerel

Kastamonu'da üzücü olay

Yeniakit Publisher
2024-09-09 08:59:00 -
Kastamonu'da üzücü olay

Kastamonu’nun Daday ilçesinde devrilen traktör ile ağaç arasına sıkışan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Daday ilçesi Karaağaç köyü Neciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Keskinışık (71) idaresindeki 37 EK 126 plakalı traktör, şarampole devrildi. Kazada traktör ile ağaç arasına sıkışan Keskinışık, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Keskinışık’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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