Kastamonu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, çorabının içinde eroin bulunan İran uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu zanlının çorabına sakladığı 154 gram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik takip sonucunda, İran uyruklu bir kişinin Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda, şüphelinin, çorabının içine saklanmış olarak 51 paket halinde 154 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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