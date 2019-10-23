Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Bozkurt ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ve temin eden" kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

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