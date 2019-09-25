Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik takip sonucunda, bir otomobil, Kastamonu-İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 170 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan R.K. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.