Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, iki şüpheli gözaltına alındı.25 Eylül 2019 Çarşamba 16:16
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik takip sonucunda, bir otomobil, Kastamonu-İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, 170 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçta bulunan R.K. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
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